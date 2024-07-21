Θέμα ωρών είναι πλέον η ανακοίνωση της μεγάλης μεταγραφής του Έρικ Λαμέλα από την ΑΕΚ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός πέρασε χθες από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ σήμερα θα περάσει από τα γραφεία της ΠΑΕ για τις υπογραφές και θα μπει άμεσα στις προπονήσεις.

Θεωρητικά ο Ματίας Αλμέιδα έχει τη δυνατότητα να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (υπάρχει δυνατότητα δύο αλλαγών στην αρχική λίστα που έχει κατατεθεί από την Πέμπτη), ωστόσο είναι αμφίβολο αν θα κριθεί αγωνιστικά έτοιμος για να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, έστω και στη ρεβάνς. Πάντως ο 32χρονος άσος έκανε προπονήσεις μόνος του εδώ και κάποιες εβδομάδες, συνεπώς εκτιμάται πως δεν θα χρειαστούν πολλές μέρες για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο και να είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Από εκεί και πέρα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν βάλει πλώρη για τις επόμενες κινήσεις τους. Προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός σέντερ φορ, ωστόσο δεν αποκλείεται να προηγηθεί η προσθήκη αριστερού μπακ. Η «Ένωση» χτυπά… ψηλά και για τις δύο αυτές θέσεις και γι’ αυτό χρειάζεται υπομονή. Για τον αριστερό οπισθοφύλακα παίζει πάντα η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θέλει να αποφασίσει άμεσα για την επόμενη ομάδα του και από τη στιγμή που δεν έχει βρει κάτι που να τον καλύπτει στο εξωτερικό, η ΑΕΚ είναι μέσα στο παιχνίδι. Σχετικά με το... follow του Μάρκος Ακούνια στον λογαριασμό της ΑΕΚ στο Instagram, για την ώρα τουλάχιστον δεν προκύπτει θέμα για τον 32χρονο Αργεντινό αριστερό μπακ, που έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με την Σεβίλλη. Όσο για τον επιθετικό, η περίπτωση του Χοακίν Κορέα είναι δύσκολη αλλά περιμένει ανοιχτή και απαιτεί χρόνο, με τους δευτεραθλητές να εξετάζουν κι άλλες επιλογές.

Ασφαλώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο προσθήκης στα στόπερ και στα χαφ, αλλά δίχως πίεση, ενώ πάντα υπάρχει πιθανότητα πώλησης παίκτη, που φυσικά θα συνεπάγεται και αντικατάστασή του.

