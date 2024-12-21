Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το ματς με την Athens Καλλιθέα

Την προετοιμασία του για την αυριανή (22/12) αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην Athens Kallithea, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου ο προπονητής της ομάδας, Ρουί Βιτόρια, ανακοίνωσε την αποστολή ενόψει του ματς. Από αυτήν, έμειναν εκτός, όπως ήταν αναμενόμενο οι Φακούντο Πελίστρι και Άντραζ Σπόραρ που συνέχισαν με ατομικό, ο Σένκεφελντ που ακολούθησε θεραπεία για το πρόβλημα στη μέση.

Όμως νοκ άουτ από το ματς με τους νεοφώτιστους, έμεινε και ο Φίλιπ Μαξ. Ο Γερμανός αριστερός μπακ, υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ότι υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο και έτσι δεν θα αγωνιστεί. Μεταξύ άλλων στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια, δεν θα βρίσκεται και ο Άνταμ Τσέριν, καθώς θα εκτίσει την ποινή των καρτών.

