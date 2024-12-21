Πριν από λίγες ημέρες, ο Εβάν Φουρνιέ, που σημειωτέον είναι αρκετά δραστήριος στα social media, έκανε ένα ποστάρισμα στο «Χ» εκθειάζοντας τη φέτα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Αν δεν έχεις φάει φέτα στην Ελλάδα, είναι σαν να μην έχεις φάει ποτέ. Είναι εκπληκτική!».

Αυτό ήταν αρκετό για να... κατακλυστεί από σακούλες με φέτα, καθώς, εδώ και λίγες ημέρες δέχεται διαρκώς δώρα με γεμάτες τσάντες από το αγαπημένο του ελληνικό τυρί.

Μάλιστα, με σημερινό του ποστάρισμα, αποκάλυψε πως του έστειλαν ως δώρο τέσσερις σακούλες γεμάτες με φέτα, γράφοντας πως πλέον έχει... ξεφύγει η κατάσταση.

«Όλο αυτό έχει αρχίσει να βγαίνει εκτός ελέγχου!», ήταν η ατάκα του που συνόδευε τη φωτογραφία.

This is getting outta control🤣🤣🤣 pic.twitter.com/NF73tMoVVb — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 21, 2024

