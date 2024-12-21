Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στέλνουν πακέτα με... φέτα στον Φουρνιέρ - «Όλο αυτό έχει αρχίσει να βγαίνει εκτός ελέγχου»

Η ανάρτηση του «ερυθρόλευκου» αθλητή μετά το... κύμα από δώρα με φέτα κάθε περιοχής που δέχεται μετά τη δήλωσή του

Φουρνιέ

Πριν από λίγες ημέρες, ο Εβάν Φουρνιέ, που σημειωτέον είναι αρκετά δραστήριος στα social media, έκανε ένα ποστάρισμα στο «Χ» εκθειάζοντας τη φέτα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Αν δεν έχεις φάει φέτα στην Ελλάδα, είναι σαν να μην έχεις φάει ποτέ. Είναι εκπληκτική!».

Αυτό ήταν αρκετό για να... κατακλυστεί από σακούλες με φέτα, καθώς, εδώ και λίγες ημέρες δέχεται διαρκώς δώρα με γεμάτες τσάντες από το αγαπημένο του ελληνικό τυρί.

Μάλιστα, με σημερινό του ποστάρισμα, αποκάλυψε πως του έστειλαν ως δώρο τέσσερις σακούλες γεμάτες με φέτα, γράφοντας πως πλέον έχει... ξεφύγει η κατάσταση.

«Όλο αυτό έχει αρχίσει να βγαίνει εκτός ελέγχου!», ήταν η ατάκα του που συνόδευε τη φωτογραφία.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός μπάσκετ Φέτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark