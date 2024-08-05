Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μαξ

Και με τη βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Φίλιπ Μαξ! Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γερμανού μπακ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον 30χρονο αμυντικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Φίλιπ Μαξ με μετεγγραφή από τη γερμανική Άιντραχτ Φρανκφούρτης! Ο Γερμανός αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο Μαξ γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1993 στο Βίερσεν της Γερμανίας. Ξεκίνησε στην ακαδημία της Μπάλντχαμ, προτού μεταπηδήσει αρχικά στη Μόναχο 1860 και στα 14 του κάνει το άλμα για την ακαδημία του κορυφαίου γερμανικού συλλόγου, της Μπάγερν Μονάχου. Εκεί παρέμεινε έως τα 17 του, ώσπου τον πήρε η Σάλκε. Στη Σάλκε έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του ως ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας. Η μεγάλη στιγμή με το ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα και στη Μπουντεσλίγκα ήρθε στις 25 Μαρτίου 2014.

Λίγους μήνες μετά πήρε μετεγγραφή στην Καρλσρούη, ομάδα που τότε αγωνίζονταν στη δεύτερη κατηγορία. Κάνοντας μια «γεμάτη» σεζόν, ο Μαξ κέρδισε την… προαγωγή του στη Μπουντεσλίγκα, οδηγώντας την Άουγκσμπουργκ να δαπανήσει σχεδόν 3,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2015. Στην Άουγκσμπουργκ έκανε όλη τη Γερμανία να μιλάει γι’ αυτόν, ειδικά για τις επιδόσεις του στο μοίρασμα ασίστ. Κατέγραψε συνολικά 156 συμμετοχές, 15 γκολ και 29 ασίστ.

Έμεινε μια πενταετία στην Άουγκσμπουργκ, η οποία τελικώς το 2020 τον πούλησε στην ολλανδική PSV Αϊντχόφεν έναντι 10 εκατ. ευρώ. Στην Ολλανδία πήρε πάλι φανέλα βασικού, κατακτώντας ένα Κύπελλο (2022) και ένα Σούπερ Καπ (2021) σε 117 συμμετοχές με 8 γκολ και 20 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2023 επαναπατρίστηκε, αφού παραχωρήθηκε δανεικός στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία εν τέλει έξι μήνες μετά τον αγόρασε από την Αϊντχόφεν. Στην ομάδα της Φρανκφούρτης αγωνίστηκε σε 42 παιχνίδι, σκοράροντας μία φορά και δίνοντας 5 ασίστ. Ο Φίλιπ Μαξ μετράει τρεις συμμετοχές στην εθνική Γερμανίας.



