Παναθηναϊκός: Κρίσιμη ημέρα για Ουναΐ, Γεντβάι και Αράο ενόψει ΑΕΚ

Μόνο η ΑΕΚ υπάρχει στο μυαλό απάντων στον Παναθηναϊκό. Μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό οι «πράσινοι» ξεκίνησαν, ήδη, από την Πέμπτη, την προετοιμασία τους για το «αθηναϊκό» ντέρμπι με αντίπαλο την Ένωση, την Κυριακή στο ΟΑΚΑ (20:30) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο «πράσινο» στρατόπεδο, το σύνθημα είναι ένα: «Mόνο νίκη», προκειμένου η ομάδα να παραμείνει σε τροχιά τίτλου και να τα παίξει όλα για όλα στο ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Το «τριφύλλι» μπορεί να μην έχει πάρει τα δυο τελευταία ματς, όμως ο Ρουί Βιτόρια, έχει δείξει την ικανοποίηση του για την προσπάθεια των παικτών του σε αρκετά απαιτητικά ματς που έχουν διαδεχθεί το ένα το άλλο.

Σήμερα ο Πορτογάλος τεχνικός θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τους απόντες των δυο τελευταίων ματς, Αζεντίν Ουναΐ, Τιν Γεντβάι και Γουίλιαν Αράο.

Ο Μαροκινός συμμετείχε την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος της Πέμπτης, ενώ Γεντβάι και Αράο ακολούθησαν θεραπεία και σήμερα θα είναι πολύ σημαντική ημέρα για τους δυο ενόψει ντέρμπι.

Τέλος σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό για ενδιαφέρον της Σάντος για Αράο και Άγιαξ για Βαγιαννίδη, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, αφού από τον Παναθηναϊκό γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν πωλείται κανένας ποδοσφαιριστής!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.