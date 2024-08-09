Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Για το δεύτερο διπλό επί Ολλανδικού εδάφους θα παλέψει το τριφύλλι

Για έκτη φορά θα ταξιδέψει στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός για επίσημο παιχνίδι και θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση, αν θέλει να συνεχίσει στο Europa League

paopantou

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδος δεν τα κατάφεραν το βράδυ της Πέμπτης (8/8) στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Άγιαξ και ηττήθηκαν με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μία ήττα η οποία δυσκολεύει πολυ το έργο των πράσινων, οι οποίοι θα πρέπει να κυνηγήσουν πλέον την υπέρβαση στο Άμστερνταμ σε μία εβδομάδα (15/8), αν δεν θέλουν να συνεχίσουν στο Conference League, όπου τους περιμένει η Λανς. 

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Άγιαξ Europa League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark