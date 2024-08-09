Παναθηναϊκός: Για το δεύτερο διπλό επί Ολλανδικού εδάφους θα παλέψει το τριφύλλι

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδος δεν τα κατάφεραν το βράδυ της Πέμπτης (8/8) στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Άγιαξ και ηττήθηκαν με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μία ήττα η οποία δυσκολεύει πολυ το έργο των πράσινων, οι οποίοι θα πρέπει να κυνηγήσουν πλέον την υπέρβαση στο Άμστερνταμ σε μία εβδομάδα (15/8), αν δεν θέλουν να συνεχίσουν στο Conference League, όπου τους περιμένει η Λανς.

