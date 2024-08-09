Λογαριασμός
Ακόμα δεν άρχισε η σεζόν, ο Τεν Χαγκ «πονοκεφαλιάζει» με τα προβλήματα στην άμυνα

Με τρεις διαθέσιμους αμυντικούς ενδεχομένως να κοντραριστεί η Γιουνάιτεντ με τη Σίτι στο Community Shield

Τεν Χαγκ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Με τρεις διαθέσιμους αμυντικούς ενδεχομένως να κοντραριστεί η Γιουνάιτεντ με τη Σίτι στο Community Shield, το προσεχές Σάββατο, αφού τα προβλήματα εμφανίζονται στα πλάνα του Τεν Χαγκ προτού καν αρχίσει η νέα αγωνιστική περίοδος.

Ο Ολλανδός προπονητής θα ήθελε ιδανικά να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα με μια επιτυχία κόντρα στους «πολίτες» πριν από την έναρξη του νέου «Μαραθωνίου» της Premier League, αλλά δεν μπορεί να είναι ήσυχος και να σχεδιάσει με ηρεμία το πλάνο νίκης.

Οι Μαγκουάιρ, Λίντελεφ, Σο και Γουάν – Μπισάκα είναι αμφίβολοι για το ματς του Σαββάτου, οι Γιόρο και Μαλάσια είναι εκτός και υπάρχει πιθανότητα οι μοναδικοί διαθέσιμοι αμυντικοί να είναι οι Έβανς, Μαρτίνες και Νταλότ.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
