Με τρεις διαθέσιμους αμυντικούς ενδεχομένως να κοντραριστεί η Γιουνάιτεντ με τη Σίτι στο Community Shield, το προσεχές Σάββατο, αφού τα προβλήματα εμφανίζονται στα πλάνα του Τεν Χαγκ προτού καν αρχίσει η νέα αγωνιστική περίοδος.

Ο Ολλανδός προπονητής θα ήθελε ιδανικά να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα με μια επιτυχία κόντρα στους «πολίτες» πριν από την έναρξη του νέου «Μαραθωνίου» της Premier League, αλλά δεν μπορεί να είναι ήσυχος και να σχεδιάσει με ηρεμία το πλάνο νίκης.

Οι Μαγκουάιρ, Λίντελεφ, Σο και Γουάν – Μπισάκα είναι αμφίβολοι για το ματς του Σαββάτου, οι Γιόρο και Μαλάσια είναι εκτός και υπάρχει πιθανότητα οι μοναδικοί διαθέσιμοι αμυντικοί να είναι οι Έβανς, Μαρτίνες και Νταλότ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.