Αρνητική τροπή, για δεύτερη φορά, φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του Σουαλιό Μεϊτέ για τον ΠΑΟΚ.

Τι κι αν η πλευρά του Γάλλου μέσου ήταν εκείνη που έριξε εκ νέου γέφυρες στον «Δικέφαλο του Βορρά» και έτσι μπήκε ξανά σε συζήτηση μαζί του η διοίκηση, εκείνος έδειξε για μία φορά κακή συμπεριφορά και τελειώνει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το θέμα για την απόκτηση κεντρικού μέσου, όπως γράφει σήμερα η Live Sport, έχει αναλάβει προσωπικά ο Ιβάν Σαββίδης.

Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου παρουσιάζεται αποφασισμένος για μία κίνηση που, εκτός του ότι θα κάνει εντύπωση, θα δυναμώσει τους «ασπρόμαυρους» και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό και όλα δείχνουν πως οι όποιες εξελίξεις μετατίθενται μετά τη ρεβάνς με τη Μάλμε στην Τούμπα, με την ελπίδα η ομάδα να περάσει στα πλέι οφ του Champions League.

Την ίδια στιγμή, όλα δείχνουν πως ο Τρόοστ-Εκόνγκ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Χόλουντ, με τον Βάνια Ντρκούσιτς να είναι ψηλά στη λίστα για το κέντρο της άμυνας.

Όμως δεν είναι και ο μοναδικός. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει και άλλος ένας ποδοσφαιριστής που εξετάζεται από τους Θεσσαλονικείς και έχουν γίνει ήδη οι πρώτες επαφές με την πλευρά του.

