Το ντέρμπι «αιωνίων» που κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνει την πρωτιά της κανονικής περιόδου, θα ολοκληρώσει σήμερα (20:15, ΕΡΤ3) τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο τέταρτο φετινό «συναπάντημα» μεταξύ των δύο σπουδαίων ομάδων.

Το παιχνίδι αυτό θα κρίνει πιθανότατα το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 14-0, ενώ οι Πειραιώτες ακολουθούν με 13-1. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει αβαντάζ, καθώς επικράτησε στο ΣΕΦ με σκορ 78-71 στο ντέρμπι του πρώτου γύρου. Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζει το πλεονέκτημα με νίκη, ενώ θα παραμείνει στην πρώτη θέση ακόμη και αν ηττηθεί με λιγότερους από 7 πόντους, στοχεύοντας να μην ηττηθεί ξανά στο υπόλοιπο πρωτάθλημα ώστε να μείνει εκεί. Από την άλλη, αν ο Ολυμπιακός κάνει «διπλό» με διαφορά μεγαλύτερη των 7 πόντων, θα πάρει αυτός προβάδισμα για την πρωτιά και το πλεονέκτημα.

Οι δύο ομάδες έχουν εντελώς αντίθετη ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Οι μεν «πράσινοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες στη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας, καθώς δεν τα κατάφεραν σε Βαρκελώνη και Βιτόρια. Οι «ερυθρόλευκοι», από την πλευρά τους, θριάμβευσαν σε Βιτόρια και Μαδρίτη, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Φυσικά, όταν μιλάμε για ντέρμπι «αιωνίων», πολλές φορές η ψυχολογία και το φορμάρισμα πάνε... περίπατο.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντίνο Μήτογλου, Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ και Κώστα Αντετοκούνμπο. Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να «κόψει» έναν από τους επτά ξένους (Ναν, Γκραντ, Μπράουν, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ, Γιουρτσεβέν, Γκέιμπριελ).

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Κίναν Έβανς, Μόουζες Ράιτ, αλλά και τον Σακίλ ΜακΚίσικ που είναι εκτός λίστας στο πρωτάθλημα. Aναμένεται να επιστρέψουν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ, μετά την απουσία τους στη «διαβολοβδομάδα». Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα πρέπει να «κόψει» δύο από τους οκτώ ξένους της ομάδας (Γουόκαπ, Γκος, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Φαλ, Μένσα). Ο ένας πιθανότατα θα είναι ο Νέιθαν Μένσα.

Οι Παπαπέτρου, Τσολάκος και Κατραχούρας θα διευθύνουν το μεγάλο ντέρμπι. Σημειώνεται πως οι Παπαπέτρου και Κατραχούρας (μαζί τότε με τον Καρπάνο) ήταν οι διαιτητές του περσινού τελικού Κυπέλλου, στους οποίους μάλιστα είχαν συμφωνήσει οι δύο ομάδες πριν τον αγώνα.

Η προϊστορία

Το αυριανό θα είναι το 218ο ντέρμπι μεταξύ των δύο «αιωνίων» αντιπάλων από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) και ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει το προβάδισμα στο σύνολο αυτών των αγώνων αλλά και ειδικότερα στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος (από το 1992-93). Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του αναζητά την 100ή νίκη του σε αυτά τα ντέρμπι.

Στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, ο «επτάστερος» ήταν ο νικητής του αγώνα που έγινε στις 27 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ. Δεν επέτρεψε στον αντίπαλο του να βρεθεί μπροστά με διαφορά μεγαλύτερη των πέντε πόντων, προηγήθηκε ο ίδιος ακόμη και με 16 και τελικά έφτασε στην επικράτηση με 78-71.

Παρόλα αυτά, τα άλλα δύο ντέρμπι της φετινής σεζόν είχαν νικητή τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 86-85 στον τελικό του Super Cup στη Ρόδο και 94-89 στο ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα.

Συνοπτικά οι αριθμοί των αγώνων τους στο πρωτάθλημα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Α' Εθνική (Από το 1963-64): Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 118-99

Stoiximan GBL (Από το 1992-93): Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 86-75

ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR

Α' Εθνική (Από το 1963-64): Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 80-28

Stoiximan GBL (Από το 1992-93): Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 62-18

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR

Α' Εθνική 1984-85: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 106-84

Stoiximan GBL 2004-05: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 86-55

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.