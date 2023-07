Ουκρανικό δημοσίευμα: «Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μάρλον της Σαχτάρ»

Μια εξαιρετική περίπτωση φέρεται να εξετάζει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «ua.sport».



Το εν λόγω ουκρανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Βραζιλιάνο στόπερ, Μάρλον. Πρόκειται για 27χρονο κεντρικό αμυντικό της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Serie A με τη φανέλα της Μόντσα.

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου αμυντικού Μάρλον, του οποίου το συμβόλαιο είναι σε ισχύ με τη Σαχτάρ. Δεν πρόκειται να επιστρέψει στην Ουκρανία λόγω του πολέμου και ψάχνει επιλογές για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Μάρλον σχεδιάζει να αναστείλει ξανά το συμβόλαιό του με την ομάδα για ένα χρόνο, σύμφωνα με τους κανόνες της UEFA και της FIFA», υποστηρίζει το δημοσίευμα.



Το βιογραφικό του Μάρλον είναι πλούσιο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Φλουμινένσε, για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 2017 η Μπαρτσελόνα με 5 εκατ. ευρώ. Με τους «μπλαουγκράνα» έπαιξε 3 φορές, ενώ με την Μπαρτσελόνα Β’ αγωνίστηκε σε 27 αγώνες.



Έπαιξε στη Νις ως δανεικός και το 2018 η Σασουόλο πλήρωσε 12 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει, ενώ το ίδιο ποσό έδωσε η Σαχτάρ το 2021 για να τον κάνει δικό της. Παράλληλα, είναι διεθνής με τις μικρές ομάδες της εθνικής Βραζιλίας.

Μάλιστα, για τον Μάρλον γίνεται ειδική μνεία και από τον Βραζιλιάνο ρεπόρτερ, Βενέ Κασαγκράντε, ο οποίος υποστηρίζει πως απέρριψε προτάσεις από Φλουμινένσε και Κορίνθιανς για να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Marlon Santos, do Shakhtar, recusou as ofertas de Fluminense e Corinthians e definiu que, por ora, quer continuar na Europa. O zagueiro se reuniu com os agentes e tomou a decisão. Apuramos que os dois clubes foram comunicados. Se fosse voltar ao Brasil, a prioridade seria o Flu. pic.twitter.com/3r3drRFRja