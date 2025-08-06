Λουτσέσκου: «Έχουμε περάσει πολλά και φέτος θέλω να απολαύσω τη σεζόν»

Το πρώτο εμπόδιο στο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ, είναι η αυστριακή Βόλφσμπεργκερ, με τις δύο ομάδες να είναι έτοιμες να μονομαχήσουν στην «Τούμπα», για τα προκριματικά του Europa League.



Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, μίλησε για την εμπειρία που έχει η ομάδα του στις προκριματικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ αναφέρθηκε και στην παραμονή του Γιάννη Κωνσταντέλια.



Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το αν είναι πνευματικά έτοιμη η ομάδα: «Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχουμε εμπειρία σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα φαβορί δεν κατάφεραν να προκριθούν. Ο στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και στο 100%. Μπορώ να πω ότι η περίοδος της προετοιμασίας ήταν πολύ καλή για εμάς. Η ατμόσφαιρα και το δέσιμο είναι σε πολύ καλό επίπεδο και θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι κυρίως πνευματικά για να καλύψουμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην είναι στο 100% αυτή την περίοδο, φτάνοντας στο πρώτο παιχνίδι».



Για τον Μύθου και τον Τσάλοφ: «Δε θεωρώ ότι ο Τσάλοφ θα πρέπει να έχει ένα… βάρος στους ώμους του. Αυτό το βάρος θα πρέπει να το έχει συνολικά η ομάδα. Όλοι θα πρέπει να κάνουν την άμυνα που πρέπει και να επιτεθούν όπως πρέπει. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει τη δουλειά που πρέπει για την ομάδα και δεν υπάρχει έξτρα βάρος για τον Τσάλοφ, επειδή είναι αυτός που είναι πιο έμπειρος αυτή τη στιγμή».



Για το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του: «Το γκρουπ που είναι εδώ είναι αυτό που με απασχολεί. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη θέληση και τη διάθεση των παικτών κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Σίγουρα θα έρθουν και δύσκολα παιχνίδια, αλλά ο μόνος τρόπος είναι να παλέψουμε και να το κάνουμε όλοι μαζί. Είμαι ευχαριστημένος τη δεδομένη χρονική στιγμή κι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε.

Η διοίκηση γνωρίζει ακριβώς το τι χρειαζόμαστε, οπότε κινούμαστε στην κατεύθυνση, να ενισχύσουμε την ομάδα εκεί που χρειάζεται».



Για τη Βόλφσμπεργκερ: «Η αλήθεια είναι ότι δεν κοιτάμε το αποτέλεσμα τη δεδομένη στιγμή. Κοιτάμε τον τρόπο παιχνιδιού και την προσέγγιση που μπορεί να έχουν. Βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου τα παιχνίδια μπορεί να είναι επικίνδυνα. Μπορεί τα πράγματα να μην μπορείς να τα προβλέψεις. Εμείς θέλουμε να παρουσιαστούμε πνευματικά έτοιμοι. Η πρόκριση θα κριθεί στα δύο παιχνίδια και το πιο σημαντικό είναι να κοιτάξουμε το δικό μας κομμάτι».



Για το αν υπάρχουν θέματα εκτός του Ντεσπόντοφ: «Ο Θυμιάνης είναι ένα θέμα, που έχει χάσει και όλη την προετοιμασία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα θέματα».



Για το πώς αισθάνεται ο ίδιος για την ομάδα: «Δουλέψαμε πολύ στην αυτοπεποίθηση και τον ενθουσιασμό που θα πρέπει να έχουμε, γνωρίζοντας ότι χρειάζονται θυσίες για να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά αυτά έρχονται με την νοοτροπία που θέλουμε να φτιάξουμε. Έχω περάσει πολλές σεζόν εδώ, έχουμε περάσει πολλά και θέλω να απολαύσω αυτή την σεζόν εδώ. Το πρώτο και μοναδικό μέλημα, είναι η δουλειά που γίνεται μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι η χαρά που θέλω να έχω».



Για την ανανέωση του Κωνσταντέλια και το πόσο σημαντικό είναι αυτό: «Απάντησα και στην Ολλανδία, σχετικά με τον Κωνσταντέλια. Είδα μία φανταστική αντίδραση από όλους τους συμπαίκτες του κι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μία ομάδα. Ίσως υπό άλλες συνθήκες να μη συνέβαινε. Είναι δύσκολο να το δεις αυτό σε μία ομάδα και είδα μία πολύ μεγάλη χαρά από τους συμπαίκτες του που βρίσκεται εδώ. Πιστεύω ότι για τον ίδιο, έχοντας αυτή την τεράστια ποιότητα και τις τεράστιες ικανότητες, είναι ένα χρονικό σημείο που μπορεί να πάει στο επόμενο επίπεδο.



Βλέποντας την αγάπη και την εκτίμηση που παίρνει από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και τους αντιπάλους, αλλά και τον σεβασμό των συμπαικτών του, είναι κάτι που θα του δώσει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι η στιγμή που θα πρέπει να μπει στο γήπεδο και να πει: “Τώρα πρέπει να μπω στο γήπεδο και να κερδίσω, όχι να το απολαύσω”. Όπως φυσιολογικά έκανε ένα νέο παιδί με αυτό το ταλέντο. Οι νίκες θα ανταποδώσουν όλη αυτή την αγάπη που παίρνει από τον κόσμο. Είμαι σίγουρός ότι κάνοντάς το αυτό, θα πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

