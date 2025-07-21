Βαγιαννίδης: «Τρεφόμαστε από την πίεση που έχει ο Παναθηναϊκός»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρέιντζερς. Ο Έλληνας μπακ τόνισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του τρέφονται από την πίεση που υπάρχει, λέγοντας όμως πως άπαντες έχουν μάθει να παίζουν παιχνίδια ζωής ή θανάτου.

Σημείωσε δε πως οι «πράσινοι» πλέον έχουν αποκτήσει χημεία, ενώ ανέφερε πως είναι μεγάλος στόχος η είσοδος στη League Phase του Champions League.



Αναλυτικά όσα είπε:



«Η εμπειρία του ρόστερ, από τον προπονητή μέχρι και τους παίκτες, είναι σημαντική. Τα πρώτα παιχνίδια έχουν δυσκολία αλλά και ομορφιά. Είναι ένα ματς που πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία, έχουμε περισσότερη χημεία σε σχέση με πέρσι, λόγω της παρουσίας του προπονητή. Η χημεία μας νομίζω θα παίξει ρόλο. Εγώ είμαι σε καλό επίπεδο και οι συμπαίκτες μου, και στο κομμάτι το physical που και ο αντίπαλος είναι δυνατό σε αυτό το κομμάτι.



Έχουμε μάθει να παίζουμε καθοριστικά παιχνίδια. Ζωής ή θανάτου. Έχουμε μάθει να ζούμε με την πίεση και τρεφόμαστε σαν αθλητές. Μόνο καλό μας κάνει. Αν θες την διάκριση πρέπει να περάσεις καλούς αντιπάλους.

Το Champions League είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Το είχα ζήσει το καλοκαίρι του 2023, δεν τα καταφέραμε. Αν φτάσουμε πάλι στους επόμενους γύρους και περάσουμε θα είναι μια τεράστια επιτυχία γιατί έχει να γίνει πολλά χρόνια. Έχουμε την ποιότητα για να φτάσουμε κοντά.



Το ότι ήρθε ο κόσμος στην προπόνηση, με τόση ζέστη, είναι τεράστια χαρά. Νιώσαμε την στήριξή τους και ελπίζω να την ζήσουμε και στο ΟΑΚΑ. Όλη αυτή η πίεση που υπάρχει είναι κάτι που απαιτείται και θα σημαδεύει τον σύλλογο. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες, έχουν πίεση για διακρίσεις και επιτυχίες.



Για τους αντιπάλους, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν μας απασχολεί. Η συγκέντρωσή μας είναι στο αυριανό παιχνίδι. Δεν είναι προτεραιότητα η κλήρωση. Μας απασχολεί η Ρέιντζερς. Αν σκεφτόμαστε τις επόμενες ομάδες θα καταδικαστούμε μόνοι μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.