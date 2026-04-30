Ακόμη ένα όνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό από την Ιταλία. Σύμφωνα με το TuttomercatoWeb οι πράσινοι, βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες, οι οποίες παρακολουθούν την περίπτωση του 24χρονου, Ντρίσα Καμαρά.

Πρόκειται για Ιβοριανό αμυντικό μέσο, ο οποίος αγωνίζεται στην τουρκική Γκαζιαντέπ. Ο Καμαρά αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Πάρμα στις οποίας τα κλιμάκια αγωνιζόταν ως το καλοκαίρι του 2025.

Τον περασμένο Ιούλιο η τουρκική ομάδα τον απέκτησε έναντι 400 χιλ. ευρώ. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 27 ματς μετρώντας 27 συμμετοχές με τρία γκολ και ασίστ.

Στο δημοσίευμα μάλιστα, εκτός του Παναθηναϊκού, ως ενδιαφερόμενοι παρουσιάζονται τόσο η Μπεσίκτας, όσο και η Τράμπζονσπορ οι οποίες έχουν γητευτεί από τις εμφανίσεις του στην τουρκική λίγκα.

