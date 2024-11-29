Τα εύκολα… δύσκολα έκανε για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός, που κέρδισε «μόνο» με 1-0 την Ελσίνκι, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, κάνοντας «σεφτέ» στην διοργάνωση.

Το «τριφύλλι» ήταν και πάλι κυρίαρχο, ειδικά στα πρώτα 45 λεπτά, διάστημα στο οποίο είχε πολλές ευκαιρίες για να βάλει ένα και δύο και... τρία γκολ, φτιάχνοντας τον συντελεστή τερμάτων του, ενώ δεν απειλήθηκε καθόλου!

Χρειάστηκε, ωστόσο, ένα αυτογκόλ από τον Τόιβιο στο 34’ για να πάρει τη νίκη, ενώ λίγο έλειψε η φινλανδική ομάδα να το… ξεράνει, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις…

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 4 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τους Δε Νιού Σεντς, στις 12 Δεκεμβρίου. Η δε Ελσίνκι έμεινε στους 3 πόντους, ενώ υποδέχεται τη Μόλντε, την ίδια ημέρα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας ήταν οι τρεις στον άξονα, ενώ Πελίστρι και Τζούριτσιτς αγωνίστηκαν στα «φτερά» του προωθημένου Γερεμέγεφ.

Η Ελσίνκι από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 3-4-3, τον Νίχαους κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Αντζούλας, Τόιβιο και Ο’ Σόνεσι ήταν οι τρεις της άμυνας. Με τους Ιλίτολβα, Κιοκσού, Κανελλόπουλο και Πάλας να αγωνίζονται στα χαφ και τους Μέλερ, Έρβιν και Χοστίκα τριπλέτα στην επίθεση.

