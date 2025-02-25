Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινείται για την αγορά της Βαλένθια - Στο πλευρό του επενδυτές από τη Σαουδική Αραβία

Και μετά το ποδόσφαιρο τι, Κριστιάνο Ρονάλντο; Και πάλι ποδόσφαιρο αλλά από άλλο πόστο…



Και ναι, ο Πορτογάλος άσος που αγωνίζεται ακόμη στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Νασρ σχεδιάζει να κάνει την κίνησή του για να αγοράσει τη Βαλένθια! Μάλιστα, στο πλευρό του φέρνει έναν από τους πιο ισχυρούς άνδρες της χώρας, τον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στον ρόλο του επενδυτή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ στο εξωτερικό ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη του Σαουδάβαρα για να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις για την αγορά των μετοχών της ομάδας με επιθυμία να την επαναφέρει στις παλιές μεγάλες επιτυχίες.



Στόχος του είναι όταν θα σταματήσει το ποδόσφαιρο να αναλάβει εκείνος διοικητικά την ομάδα, την οποία μέχρι τότε θα την… τρέχει άνθρωπος δικός του αλλά και του συνεργάτη του. Οι διαδικασίες θέλει να κινηθούν γρήγορα και να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι και το τέλος της τρέχουσας σεζόν.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Πέτερ Λιμ, τον ιδιοκτήτη της Βαλένθια και πιστεύει πως θα καταφέρει να προχωρήσει τις διαδικασίες.



Σαν πρότζεκτ η Βαλένθια μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετά καλό. Μια ομάδα που παραπαίει αγωνιστικά, αλλά με πολλούς και φανατικούς οπαδούς. Προσπαθεί να τελειώσει το γήπεδο της Nuecvo Mestalla το οποίο έχει ξεκινήσει να το... φτιάχνει πριν από 16 χρόνια, ενώ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για την αποπληρωμή των χρημάτων που οφείλει.



Οι οπαδοί της πολλές φορές έχουν ταχθεί ενάντια στην διοίκηση ζητώντας συνεχώς από τον Πέτερ Λιμ να αποχωρήσει.

🚨Cristiano Ronaldo has found an investor partner to buy the Spanish club Valencia.



Prince Mohammed bin Salman will be a partner with Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/ot428fX92V — TCR. (@TeamCRonaldo) February 24, 2025

