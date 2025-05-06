Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» υποδέχονται απόψε (21:45, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) την Εφές, στο πέμπτο και καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι της σειράς για τα playoffs της φετινής Ευρωλίγκας, ψάχνοντας τη νίκη που θα του δώσει και την πολυπόθητη πρόκριση στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι!

Ανάμεικτα τα συναισθήματα που προέκυψαν από την προηγούμενη εβδομάδα στον Παναθηναϊκό, αφού αρχικά κατάφερε να κάνει το break με νίκη 81-77, απαντώντας στην εκτός έδρας νίκη της αντιπάλου του και παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1, όμως δύο μέρες αργότερα ηττήθηκε με 85-82, αποτέλεσμα το οποίο οδήγησε τη σειρά σε Game 5.

Ισορροπημένο στο μεγαλύτερο μέρος του το παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής (2/5), με την Εφές να φτιάχνει διψήφια υπέρ της διαφορά στην τρίτη περίοδο, αλλά με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει, πριν γνωρίσει τελικά την ήττα με τη διαφορά των τριών πόντων. Στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς, στο ΟΑΚΑ , το «τριφύλλι» αρχικά είχε επικρατήσει με 87-83, πριν δει την αντίπαλό του να κάνει το break με 79-76 στο Game 2.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν συνεχίζει να μην έχει στη διάθεσή του τους Λεσόρ και Γκριγκόνις, ενώ ο Παπαπέτρου δεν αγωνίστηκε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, παρότι είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη.

«Σίγουρα, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Όλα τα ματς που δώσαμε σε αυτή τη σειρά ήταν πολύ κλειστά. Η Εφές έχει πολύ έμπειρους παίκτες, παλεύει. Όμως, πρέπει να μείνουμε ήρεμοι, να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα και στην επίθεση να κάνουμε το παιχνίδι μας και να νικήσουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει του ματς ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Από την άλλη, ο Λούκα Μπάνκι δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μπομπουά, ενώ στις δηλώσεις του ενόψει της αποψινής αναμέτρησης έκανε λόγο για περισσότερα προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπωρούν την ομάδα του, χωρίς όμως να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Είμαστε στον τελευταίο αγώνα μιας απίστευτης σειράς playoffs απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης. Κάθε ματς ήταν πολύ κλειστό, πολύ έντονο και πολύ συναρπαστικό, γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τακτικά και πνευματικά, για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Εύχομαι να είναι όλοι υγιείς. Αντιμετωπίζουμε κάποιους τραυματισμούς που οφείλονται στην υψηλή ένταση που παίζεται η σειρά, αλλά είμαι σίγουρος πως όλοι θα είναι έτοιμοι να κάνουν το καλύτερο για να πάρουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για την ομάδα και τους φιλάθλους μας», δήλωσε ο προπονητής της Εφές.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία).

Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime, ενώ θα υπάρξει μετάδοση από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με τον Γιώργο Πετρίδη. Φυσικά, λεπτό προς λεπτό κάλυψη θα γίνει και μέσω του Match Center του sport-fm.gr.

Το πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Παναθηναϊκός – Εφές 87-83

Game 2: Παναθηναϊκός – Εφές 76-79

Game 3: Εφές – Παναθηναϊκός 77-81

Game 4: Εφές – Παναθηναϊκός 85-82

Game 5: 6/5, 21:45 Παναθηναϊκός – Εφές

