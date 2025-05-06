Αντιμέτωπος με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης μαθήτριας σε σχολείο πριν από 38 χρόνια βρίσκεται ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας που φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Μπάιρον Σκοτ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 1987 όταν ο τότε σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς βρέθηκε σε σχολείο για εκδήλωση με την ομάδα.

Η ενάγουσα Χέιλι Ντίλαν, που τότε ήταν 15 ετών, καταγγέλλει τον Μπάιρον Σκοτ για σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική επίθεση, παράνομη κράτηση και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής οδύνης.

Ο ίδιος ο Σκοτ μέσω των δικηγόρων του παραδέχθηκε το περιστατικό ισχυριζόμενος, όμως, πως νόμιζε ότι το κορίτσι ήταν 18 ετών.

Η δικηγόρος του, Λίντα Μπάουερμαϊστερ, δήλωσε:

«Ο πελάτης μας είναι συντετριμμένος από αυτή την καταγγελία σε μια εκδήλωση που έλαβε χώρα το 1987. Ο πελάτης μας πίστευε ότι η ενάγουσα ήταν άνω των 18 ετών και δεν είχε ιδέα ότι θα ισχυριζόταν το αντίθετο 35 χρόνια αργότερα. Σέβεται τα κορίτσια και τις γυναίκες, και οι ισχυρισμοί τον έχουν αιφνιδιάσει, καθώς και την οικογένειά του».

Σημειώνεται ότι τότε ο Μπάιρον Σκοτ ήταν παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, την 66χρονη Ανίτα Σκοτ, από την οποία χώρισε το 2014.

Κατά την καταγγελία το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο Campbell Hall, στο οποίο φοιτούσε τότε. Όπως περιγράφεται στο κείμενο, πριν το συμβάν με τον Μπάιρον Σκοτ, η Ντίλαν ήταν ένα νεαρό κορίτσι που «αγαπούσε το σχολείο» και «δεν είχε φιλήσει ποτέ αγόρι». Στη συνέχεια, «η αθωότητά της καταστράφηκε και η ζωή της άλλαξε για πάντα».

Το χρονικό της σεξουαλικής επίθεσης

Στις 20 σελίδες της αγωγής περιγράφεται πώς ο 26χρονος τότε Μπάιρον Σκοτ φέρεται να την έσπρωξε με βία αφού τη συνόδευσε σε ένα χώρο του γυμναστηρίου του σχολείου, μακριά από άλλους ενήλικες.

Όπως αναφέρεται, όλα συνέβησαν όταν ο Μπάιρον Σκοτ ζήτησε από την 15χρονη - τότε - καταγγέλλουσα να τον ξεναγήσει στο γυμναστήριο του σχολείου, αφού είχαν τελειώσει τα γυρίσματα της ημέρας.

Η Χέιλι, «περήφανη και ενθουσιασμένη που μπορούσε να δείξει το σχολείο της σε κάποιον που θαύμαζε», συμφώνησε αλλά τα πράγματα πήραν γρήγορα άσχημη τροπή όταν βρέθηκαν μόνοι τους στο ισόγειο, σύμφωνα με την καταγγελία.

Κατά το κείμενο της αγωγής, ο Μπάιρον Σκοτ βρήκε μια πόρτα χωρίς πινακίδα στο τέλος ενός διαδρόμου, την άνοιξε, μπήκε μέσα, άναψε και έσβησε το φως και δοκίμασε την κλειδαριά. Το δωμάτιο ήταν η αποθήκη του επιστάτη. Στη συνέχεια, «άρπαξε με δύναμη τη Χέιλι από το χέρι και την έσυρε μέσα στο δωμάτιο», αφήνοντάς την «τρομαγμένη και μπερδεμένη». Ο σταρ των Λέικερς «άρχισε να τη φιλάει στο στόμα, ενώ εκείνη τον ρωτούσε επανειλημμένα "τι κάνεις;". Στη συνέχεια, παρά τις σαφείς διαμαρτυρίες της, ο Σκοτ έσπρωξε τη Χέιλι στα γόνατα και, παρά τη θέλησή της, της έβγαλε το μπλουζάκι, έβγαλε το σορτσάκι του, εξέθεσε το ανδρικό μόριό του σε στύση και προσπάθησε να αναγκάσει τη Χέιλι να του κάνει στοματικό σεξ».

Η Χέιλι ήταν «τρομοκρατημένη» και «ικέτευε τον Σκοτ να σταματήσει και προσπαθούσε να γυρίσει το κεφάλι της μακριά από το πέος του σε στύση», σύμφωνα με την καταγγελία. Τελικά, σύμφωνα με την καταγγελία, ο Σκοτ υποχώρησε και είπε στο θύμα του να σηκωθεί από το πάτωμα και να ντυθεί, και στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα για να φύγει.

«Μου είπε να μη μιλήσω»

Σύμφωνα με την αγωγή της Hayley, ο Μπάιρον την πήγε στο αυτοκίνητό του - ένα κόκκινο Mercedes - όπου κάθισαν και μίλησαν για πέντε λεπτά, με τον παίκτη των Λέικερς να προσπαθεί να την αποτρέψει από το να πει σε κανέναν για την επίθεση.

Της πρότεινε να «βγουν» και της έδωσε μερικά αναμνηστικά των Λέικερς από το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου, μεταξύ των οποίων μια σατέν τσάντα γυμναστηρίου με τον αριθμό της φανέλας του.

«Στα χρόνια που ακολούθησαν τη σεξουαλική επίθεση και τον ξυλοδαρμό από τον Σκοτ η Χέιλι υπέφερε, και συνεχίζει να υποφέρει, από σοβαρή ψυχολογική και συναισθηματική οδύνη, καθώς και από αισθήματα ντροπής, απώλειας αυτοεκτίμησης, ντροπής και ταπείνωσης», αναφέρεται στην αγωγή.

Πηγή: skai.gr

