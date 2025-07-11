Παναθηναϊκός: Δοκιμή με Τετέ στο «10», επιστροφή για Τσιριβέγια

Οι σκληρές προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό στο Μπαντ Χάρινγκ της Αυστρίας ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί.



Οι «πράσινοι» γυμνάστηκαν υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια με τον Πορτογάλο να τους δίνει ρεπό το απόγευμα, μια ημέρα πριν από το φιλικό με την Μπράγκα, το οποίο θα είναι το τελευταίο επί αυστριακού εδάφους.



Το πρόγραμμα, αρχικά, περιελάμβανε τρανζίσιον με κατάσταση υπεραριθμίας. Στη μια ομάδα ήταν οι αμυντικοί συν τον Σιώπη και στην άλλη, όλοι οι υπόλοιποι. Πρόκειται για άσκηση που έχει δουλέψει ξανά με τους ποδοσφαιριστές του ο Ρουί Βιτόρια, ζητώντας ταχύτητα και γρήγορη σωστή επιλογή πριν από το τελείωμα.



Στη συνέχεια, έγινε διπλό, με τις ομάδες να είναι οι παρακάτω:



Λευκοί: Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπρέγκου, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γερεμέγεφ.



Πράσινοι: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Ινγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας, Τετέ, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι.

Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 με γκολ των Τετέ, Σφιντέρσκι, Μαντσίνι, ενώ για τους λευκούς σκόραρε ο Τζούριτσιτς. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι η δοκιμή του Βιτόρια με τον Τετέ στο «10» για περίπου 15 λεπτά.



Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε για λίγο ως μεσοεπιθετικός, με τον Πορτογάλο να σκέφτεται τη συγκεκριμένη πιθανότητα και θεωρείται δεδομένο ότι θα δουλέψει ξανά αυτή την επιλογή σε επόμενες προπονήσεις.



Στα θετικά της ημέρας, φυσικά, ήταν η επιστροφή του Τσιριβέγια, μετά τις δυο ημέρες αποφόρτισης. Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.