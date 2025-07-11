Το «σίριαλ» με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας συνεχίζεται, με τον Παναθηναϊκό να έχει συμφωνήσει μαζί του, και να περιμένει εναγωνίως αν θα καταφέρει να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με τους Νάγκετς.

Παρόλα αυτά, το franchise του Κολοράντο υπολογίζει στον Λιθουανό ψηλό, κάτι το οποίο έδειξε και ο προπονητής της ομάδας. Πράγματι, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ντέιβιντ Έιντελμαν δήλωσε ενθουσιασμένος που για πρώτη φορά θα υπάρχει αναπληρωματικός σέντερ με ικανότητες παρόμοιες με αυτές του Νίκολα Γιόκιτς.

«Ο Βαλαντσιούνας είναι ένας πόιντ-σέντερ. Μπορείς να παίξεις με κόμπο γκαρντς, δεν χρειάζεσαι κάποιον πρωτεύοντα πλέι-μέικερ, μπορείς να παίξεις επίθεση με "5-out", "off the elbow", να τον κάνεις post up.

Είναι τόσο ικανός παίκτης... Πρώτη φορά έχουμε τον αναπληρωματικό μας με παρόμοιες ικανότητες με τον Νίκολα Γιόκιτς, εκτός από τον ΝτεΜάρκους Κάζινς», ανέφερε αναλυτικά ο Έιντελμαν.

Από αυτές τις δηλώσεις, φυσικά, γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι ο παίκτης είναι σημαντικός στα αγωνιστικά πλάνα των Νάγκετς, κάτι που εξηγεί και τη στάση της ομάδας του Ντένβερ στο ζήτημα του Λιθουανού σέντερ.

