Παναθηναϊκός: Διαθέτει forwards για "τρελά" γούστα που βρίσκουν ρυθμό

Ο Ντίνος Μήτογλου αποδεικνύει πως βελτιώνεται διαρκώς και βρίσκει τον ρυθμό του παιχνίδι με παιχνίδι. Στον χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε εντυπωσιακό double-double με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας την επιδραστικότητά του και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Αν και ξεκίνησε τη σεζόν κάπως κουρασμένος λόγω των πολλών παιχνιδιών που είχε πέρυσι, ο Μήτογλου φαίνεται πως έχει ξαναβρεί τις δυνάμεις του. Μαζί με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αποτελούν ένα εξαιρετικό δίδυμο στη θέση «4», συνδυάζοντας αθλητικότητα, ευελιξία και μπασκετική ευφυΐα. Η συνεργασία τους στο παρκέ έχει δημιουργήσει μία από τις πιο δυνατές δυάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

