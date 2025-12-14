Ματς κομβικής σημασίας στη Λεωφόρο, είναι αυτό που διεξάγεται απόψε στις 21:00 για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στο ιστορικό γήπεδο της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός, φιλοξενεί τον Βόλο σε μια αναμέτρηση που και οι δυο ομάδες έχουν τεράστιο κίνητρο για το «τρίποντο».

Από τη μια πλευρά οι «πράσινοι» δεν βρίσκονται και στην καλύτερη αγωνιστική κατάστασή τους, καθώς προέρχονται από την ισοπαλία-αυτοκτονία στη Λάρισα με την ΑΕΛ Νοvibet και από το 0-0 με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League. To «τριφύλλι» με ματς λιγότερο, βρίσκεται στην 6η θέση με 19 βαθμούς και έχουν συγκομιδή πέντε νίκες τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες. Μάλιστα το κίνητρο για τον Παναθηναϊκό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αφού ηττήθηκαν 1-0 στο Πανθεσσαλικό στο ματς του πρώτου γύρου, ενώ με νίκη προσπερνούν τη θεσσαλική ομάδα στη βαθμολογία.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ράφα Μπενίτεθ, είχε ένα ακόμη απρόοπτο. Και αυτό γιατί στις απουσίες των Κυριακόπουλου, Πελίστρι και Σάντσες, προστέθηκε και εκείνη του Άνταμ Τσέριν, καθώς ο Σλοβένος απουσίασε από την τελευταία προπόνηση λόγω ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.



