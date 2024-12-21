Ο Ολυμπιακός μόχθησε, αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στη Λαμία αλλά στο τέλος πήρε τη νίκη, 1-0, στο Καραϊσκάκη και εξασφάλισε την κορυφή μέχρι το νέο έτος.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έκρινε το ματς στο 64ο λεπτό, όταν σκόραρε μετά από εξαιρετική μπαλιά του Κοστίνια, με τον Τζολάκη να κρατά σε τρεις περιπτώσεις το μηδέν στην άμυνα και τους «ερυθρόλευκους» να έχουν και ακυρωθέν γκολ με τον Ελ Κααμπί στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τους γηπεδούχους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που επέλεξε τον Τζολάκη στο τέρμα και τους Ροντινέι, Πιρόλα, Κάρμο και Ορτέγκα στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Γκαρθία-Μουζακίτης, με τους Τσικίνιο, Κωστούλα και Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Ο δε Λεωνίδας Βόκολος, χρησιμοποίησε σχηματισμό 3-4-2-1, με τον Ρατόν στο τέρμα και τους Κορνέζο, Σιόβα και Αντράντε στην άμυνα. Τετράδα στα χφα έπαιξαν οι Ραντόνια, Αθανασακόπουλος, Δοϊρανλής και Βιτλής, με Ντεντάκη-Ρινγκ πίσω από τον Ενρίκες.

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Αθανασακόπουλο να πιάνει το δυνατό σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής και τον Τζολάκη να αποκρούει εντυπωσιακά μόλις στο 2’.

Η απάντηση από πλευράς Πειραιωτών ήρθε επτά λεπτά αργότερα, όταν ο Κωστούλας σούταρε από μακριά και είδε την μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ.

Στο 15’, η Λαμία απείλησε εκ νέου, με τον Ενρίκες να αποφεύγει Κάρμο και Πιρόλα αλλά να βλέπει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να αποκρούει με το πόδι.

Η ώρα περνούσε και οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν βραχυκυκλωμένοι, με τους παίκτες του Βόκολου να φτάνουν και σε τρίτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Ραντόνια, που σούταρε άουτ στο 24’.

Κάπου εκεί, ο έξαλλος Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον κάκιστο Κάρμο για να περάσει στη θέση του τον Μπιανκόν, μόλις στο 27ο λεπτό...

Η κεφαλιά του Κωστούλα δευτερόλεπτα αργότερα ήταν άστοχη, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν σταδιακά ρυθμό και να πιέζουν μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, με αποκορύφωμα το γκολ του Ελ Κααμπί στο 45+1’, το οποίο ακυρώθηκε κατόπιν χρήσης VAR για οφσάιντ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να ψάχνει ένα γρήγορο τέρμα, όμως το δυνατό σουτ του Μουζακίτη στο 48’ πέρασε λίγο άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, η Λαμία απάντησε, με τον Ενρίκες να μην καταφέρνει να νικήσει τον εντυπωσιακό Τζολάκη από τα δεξιά.

Η είσοδος του Κοστίνια στο 58’ έδωσε νέα πνοή στους γηπεδούχους, με τον Πορτογάλο να βρίσκει τον Ολιβέιρα στο αμέσως επόμενο λεπτό αλλά εκείνον να σουτάρει άουτ από πλεονεκτική θέση.

Στο 64’, εντέλει, ήρθε το 1-0, με τον νεοεισελθόντα μπακ να κάνει τρομερή μπαλιά και να βρίσκει τον Ζέλσον, που από πλάγια θέση άνοιξε το σκορ.

Στο 67’, ο Ρατόν αποσόβησε δεύτερη παραβίαση της εστίας του σε προσπάθεια του Ορτέγκα, ενώ στο 76’ έπραξε αντίστοιχα στην κοντινή κεφαλιά του Ελ Κααμπί, με το μπλοκάρισμα στο σουτ του Τσικίνιο στο 87ο λεπτό να αποτελεί την τελευταία αξιόλογη φάση.

MVP: Δύσκολη η επιλογή! Ο εξαιρετικός Ζέλσον Μαρτίνς ξεκλείδωσε την άμυνα της Λαμίας, με τον Κοστίνια να αλλάζει όλο το ματς με την είσοδό του και τον Τζολάκη νωρίτερα να έχει γλιτώσει τρις την ομάδα του από το σοκ. Παίζοντας παραδοσιακά, θα κρατήσουμε τον σκόρερ...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (58’ Κοστίνια), Πιρόλα (82’ Ρέτσος), Κάρμο (26’ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης (58’ Ολιβέιρα), Τσικίνιο, Κωστούλας (82’ Βέλντε), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Γουίλιαν, Στάμενιτς, Γιάρεμτσουκ

Λαμία (Λ. Βόκολος): Ρατόν, Ραντόνια, Σιόβας (90’ Σαραμαντάς), Κορνέζος, Αντράντε, Ντεντάκης, Βιτλής, Δοϊρανλής, Ρινγκ (68’ Βλαχομήτρος), Αθανασακόπουλος (90’ Τερεζίου), Ενρίκες (82’ Μπίκοφ)

Στον πάγκο: Κόστιτς, Σάντμπεργκ, Γιαννούτσος, Γυφτομήτρος, Σιμόνι

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Μπούξμπαουμ, Σπυρόπουλος

4ος: Περράκης

VAR: Παπαπέτρου, Τσέτσιλας

