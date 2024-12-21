Μεντιλίμπαρ: «Ντροπή τα πρώτα 25', θα μπορούσα να έχω κάνει και 5 αλλαγές

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Λαμίας, για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το ματς και ανέφερε πως ήταν ντροπή έτσι όπως μπήκε η ομάδα του τα πρώτα 25 λεπτά, ενώ σχολίασε και την αλλαγή του Κάρμο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος:

«Η Λαμία έπαιξε πολύ καλά, έκαναν καταπληκτικό παιχνίδι. Για εμάς αυτά τα 25 λεπτά ήταν ντροπή. Παίζαμε πολύ άσχημα, ήμασταν κακοί. Έπρεπε να κάνω κάτι.

Είμαι αρκετά μεγάλος για να ξέρω πότε πρέπει να αντιδράσω γρήγορα. Όλοι αναρωτήθηκαν για την αλλαγή του Κάρμο. Δεν μπορούσα να κάνω πέντε αλλαγές, αλλά έπρεπε να αλλάξω κάτι.

Το 2024 ήταν πολύ καλή χρονιά, ευχαριστούμε πολύ. Το 2025 θέλουμε υγεία και να μην κάνουμε ξεκινήματα στα παιχνίδια μας όπως το σημερινό».

