Στην Σαουθάμπτον ο Ιβάν Γιούριτς

Ιβάν Γιούριτς στη Σαουθάμπτον και με τη... βούλα. Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κροάτη προπονητή μέχρι το 2026, ενώ προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.
«Θέλω μία ομάδα σκληροτράχηλη», ανέφερε ο Γιούριτς στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Σαουθάμπτον, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.
Ο Γιούριτς απομακρύνθηκε πριν από λίγο καιρό από τον πάγκο της Ρόμα, όπου μέτρησε τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες.
Πηγή: sport-fm.gr
