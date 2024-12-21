Στην Σαουθάμπτον ο Ιβάν Γιούριτς

Ιβάν Γιούριτς στη Σαουθάμπτον και με τη... βούλα. Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κροάτη προπονητή μέχρι το 2026, ενώ προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

«Θέλω μία ομάδα σκληροτράχηλη», ανέφερε ο Γιούριτς στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Σαουθάμπτον, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.

Ο Γιούριτς απομακρύνθηκε πριν από λίγο καιρό από τον πάγκο της Ρόμα, όπου μέτρησε τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.