Παναθηναϊκός: Δείτε πλάνα από ψηλά για τις εργασίες στον Βοτανικό (vid) Αθλητικά 12:04, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι πρόδρομες εργασίες στον χώρο όπου θα γίνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού συνεχίζονται, δείτε πλάνα από drones