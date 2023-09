Βρήκε την «Ιθάκη» της στη Γουαδαλαχάρα η Σάκκαρη!

Τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της πανηγυρίζει από τα ξημερώματα η Μαρία Σάκκαρη, η οποία κατάφερε να κάνει ένα τέλειο τουρνουά στο Μεξικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Καρολάιν Ντολχάιντ και σήκωσε το τρόπαιο στο 1000άρι της Γουαδαλαχάρα, στον 9ο τελικό που συμμετείχε.

Ο πρώτος τίτλος της Σάκκαρη ήταν το 2019, στο 250αρι στο Ραμπάτ, και μπόρεσε να κερδίσει την Αμερικανίδα αντίπαλό της (Νο111), στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση, και μπόρεσε να κερδίσει το τουρνουά που και πέρυσι είχε φτάσει στον τελικό του, αλλά έχασε από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Παρά το 2-0, η 28χρονη τενίστρια χρειάστηκε να ιδρώσει αρκετά, για να φτάσει στη δική της «Ιθάκη», μετά το ξέσπασμα που είχε μετά τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του US Open πριν από λίγο καιρό.

Δείτε τη στιγμή που κερδίζει τον αγώνα η Σάκκαρη

This one's yours, Maria 🥹 @mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆 #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA

Κατά την απονομή του τίτλου, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε με την αγαπημένη της φανέλα του Μεξικού για να παραλάβει το τρόπαιο.

«Εχω τόσα να πω. Κατ αρχάς συγχαρητήρια στην Καρολάιν γιατί έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσει ως εδώ. Το γνωρίζω γιατί έχω δει την δουλειά της. Είχα πει πέρυσι για τους διοργανωτές ότι κάνετε τρομερή δουλειά εδώ. Είμαι χαρούμενη που είμαι μέρος αυτού του πρότζεκτ εδώ. Θα το ξαναπώ, εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μου. Σας ευχαριστώ» είπε αρχικά φανερά συγκινημένη, με το κοινό να φωνάζει το όνομά της.

Maria Sakkari after winning Guadalajara:



“I’m so happy to be a part of this group of people, to be here every year, to celebrate with you guys. With all of you. This is my 2nd home. Thank you so much.”



Crowd chants *Maria! Maria!* 🥹❤️ pic.twitter.com/b2AsNBDDJX