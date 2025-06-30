«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Ο ΠΑΟΚ στην πιο κρίσιμη καμπή. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο Τέλης Μυστακίδης και η Νέα Τούμπα. Σχολιάζουν ο πρώην γενικός γραμματέας του ΠΑΟΚ Χαράλαμπος Αποστολίδης, ο μέτοχος Αριστείδης Κάζης, ο πρώην αντιπρόεδρος Κώστας Τσαρούχας και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Έρευνα: Το colpo grosso του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Αναλύουν ο ποινικολόγος Γιάννης Απατσίδης, ο στοιχηματικός αναλυτής Νίκος Παναγόπουλος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.



Θέμα: Οι σκιές στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη. Στο studio, η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού Ευγενία Λυγγερίδη.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.



