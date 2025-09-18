Τι και αν παρατάχθηκε χωρίς τη... μισή του ομάδα; Ο Παναθηναϊκός έκανε εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 91-82 την Παρτίζαν στην «John Cain Arena» της Μελβούρνης, ξεκινώντας με πολύ υποσχόμενο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Παρόλο που αγωνίστηκε χωρίς τους Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τζέντι Όσμαν, Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς και Κώστα Σλούκα (που ήταν στη 12άδα αλλά πήρε ανάσες), η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβασε για τα καλά ρυθμούς μετά την ανάπαυλα, πέτυχε 57 πόντους στο δεύτερο μέρος, και χάρισε μπόλικο θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κέντρικ Ναν, που έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση με 21 πόντους και 8 ασίστ. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους (2/8 τρίποντα) είχε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ντεμπούτο με τα πράσινα για τον Βασίλη Τολιόπουλο, που είχε 7 πόντους και 4 ασίστ με 1/7 εντός πεδιάς.

Από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που δεν είχε στη διάθεσή της τους Φρανκ Ντιλικινά, Ίσαακ Μπόνγκα, Ταϊρίκ Τζόουνς και Αλεξέι Ποκουσέφσκι, 19 πόντους είχε ο Ντουέιν Γουάσινγκτον, 18 ο Τζαμπάρι Πάρκερ και 16 ο Ντίλαν Οσετκόφσκι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.