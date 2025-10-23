Παναθηναϊκός: Απτόητοι οι οπαδοί του έκαναν… Λεωφόρο τους δρόμους του Ρότερνταμ

Έτοιμος να ρεφάρει, παρά την «ταλαιπωρία», είναι ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» κοντράρονται απόψε, τελικά στις 22:00, με τη Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ» του Ρότερνταμ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα έχει όχι μόνο βαθμολογική, αλλά και ψυχολογική αξία.



Στο πλευρό του το «τριφύλλι» θα έχει κάτι παραπάνω από 3.000 οπαδούς, οι οποίοι θα σπρώξουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη και θα της δώσουν την απαραίτητη ώθηση για να πετύχει τον μεγάλο της στόχο.

Παρά τις αντιξοότητες του καιρού και τις αλλαγές στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν πτοήθηκαν στιγμή και μετέτρεψαν τους δρόμους του Ρότερνταμ σε μια μικρή Λεωφόρο!

Δείτε το βίντεο του sport-fm.gr από την απόβαση των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Ρότερνταμ:

