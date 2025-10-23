Σάρκα και οστά πήρε η «βόμβα» της Μπάγερν Μονάχου με την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγουίντι!
Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, με σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ, έκανε την έκπληξη και επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους Βαυαρούς, με τους οποίους και υπέγραψε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.
Πηγή: sport-fm.gr
