Παναθηναϊκός: Αποθέωση, εμψύχωση και ιαχές «MVP» για τον Ναν πριν το Game 5

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 21:45 θα υποδεχθεί στο φλεγόμενο ΟΑΚΑ την Αναντολού Εφές στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι των playoffs της Ευρωλίγκας, με έπαθλο το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Four του Άμπου Ντάμπι. Περίπου μία ώρα πριν το τζάμπολ, ο Κέντρικ Ναν βγήκε στο glass floor για να κάνει προθέρμανση ενόψει του μεγάλου αγώνα. Ο... αγαπημένος της «πράσινης» κερκίδας έγινε γρήγορα αντιληπτός, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθολική αποθέωση από όσους οπαδούς είχαν ήδη πάρει τη θέση τους στις εξέδρες. Φυσικά, μετά την αποθέωση, ακολούθησε η κλασική ιαχή «MVP» για τον Αμερικανό γκαρντ, τον οποίο οι οπαδοί των γηπεδούχων θέλησαν φυσικά να εμψυχώσουν μετά από την όχι και τόσο αποτελεσματική εμφάνιση που έκανε στο Game 4 της Πόλης. Δείτε το βίντεο του sport-fm.gr:

Πηγή: skai.gr

