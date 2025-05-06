ΠΑΟΚ: Δίνει νέο συμβόλαιο στον Μπαλντέ και τον ανεβάζει στην πρώτη ομάδα

Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μαχαμαντού Μπαλντέ και τον ανεβάζει στην πρώτη ομάδα του ο ΠΑΟΚ!



Σύμφωνα με το σενεγαλέζικο Μέσο, «wiwisport», οι Θεσσαλονικείς έχουν ξεχωρίσει τον 18χρονο μεσοεπιθετικό (αγωνίζεται τόσο πίσω από τον επιθετικό, όσο και στα άκρα σε ρόλο εξτρέμ), έχοντας σκοπό μάλιστα να του δώσουν την ευκαιρία να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα.

Ο Μπαλντέ, Σενεγαλέζος με ισπανικό διαβατήριο, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Κ19 του ΠΑΟΚ, έχοντας 9 γκολ και 3 ασίστ στις 22 εμφανίσεις του, ενώ εντάχθηκε στον «Δικέφαλο του Βορρά» τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν αποχώρησε από την Πάφο.

