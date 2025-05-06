Μητσοτάκης: Στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Εμμανουήλ Καραλή

Στο Κολλέγιο Αθηνών βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την παρουσίαση του βιβλίου του Εμμανουήλ Καραλή.

Στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Εμμανουήλ Καραλή βρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, πλήθος αθλητών και καλλιτεχνών.



"Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή, σας ευχαριστώ όλους" δήλωσε ο σπουδαίος αθλητής.

Το βιβλίο έχει τίτλο “Όταν Κοιτάς από Ψηλά”, τίτλος που παραπέμπει όχι μόνο στην αθλητική πορεία του Καραλή στο άλμα επί κοντώ, αλλά και στο πώς ο ίδιος κατάφερε να υπερβεί εμπόδια, προκαταλήψεις και προσωπικές δυσκολίες.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, γράφοντας: “Να σας πω μια ιστορία; Να σας πω την ιστορία μου;”

Πηγή: skai.gr

