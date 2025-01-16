Παγκάκης: «Βάσει ευκαιριών μπορούσε να κερδίσει ο λιγότερο “φρέσκος” Παναθηναϊκός»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο πρώτο τους παιχνίδια στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια πέρασε μπροστά στο σκορ με τον Τζούρισιτς, όμως οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Γιάρεμτσουκ.
Διαβάστε αναλυτικά το σχόλιο του “πράσινου” ρεπόρτερ, Νίκου Παγκάκη για το συγκεκριμένο ματς στο paopantou.gr.
Πηγή: paopantou.gr
