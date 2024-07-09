Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Αντίστροφη μέτρηση για την παραμονή του Ναν, η ημερομηνία «κλειδί»

Λίγες ημέρες έμειναν για να δούμε αν ο Κέντρικ Ναν θα παραμείνει στο ρόστερ του Τριφυλλιού ή αν θα βρει ένα συμβόλαιο που τον καλύπτει στο NBA

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης την περασμένη σεζόν και ο Κέντρικ Ναν συνέβαλε τα μέγιστα για αυτό. Ήταν ο παίκτης ο οποίος άλλαξε την πορεία της ομάδας, έδωσε μία νέα πνοή και με το «καλημέρα» έγινε ένας από τους καλύτερους σκόρερ στην Ευρώπη. Οι «πράσινοι» ανανέωσαν το συμβόλαιο του μετά τη σειρά των playoffs με τη Μακάμπι όμως υπάρχει NBA out στο συμβόλαιο του. 

