Έρχεται ο Μεντιλίμπαρ, ανεβάζει στροφές ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες πρόκειται να ανεβάσουν στροφές ενόψει της νέας σεζόν σε όλα τα επίπεδα από εδώ και μπρος. Αφενός για την Τετάρτη έχει οριστεί το πρώτο ραντεβού με το βλέμμα στην αγωνιστική περίοδο 2024-25, με τον έμπειρο τεχνικό να έχει στη διάθεσή του συνολικά 22 ποδοσφαιριστές σε πρώτη φάση. Οι δεκαπέντε ανήκουν στην πρώτη ομάδα, ενώ οι επτά θα είναι μικροί, με στόχο να αξιολογήσει ο Βάσκος προπονητής σε βάθος χρόνου, αν μπορούν να προσφέρουν.

Η άφιξη του Μεντιλίμπαρ θα ωθήσει σε εξελίξεις σε θέματα τα οποία είναι εσωτερικής φύσεως, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να «τρέξουν» οι υποθέσεις δίχως την παρουσία του. Όπως είναι λογικό, ωστόσο, ο έμπειρος κόουτς θα ήθελε να γνωρίζει το συντομότερο δυνατό το αν μπορεί να υπολογίζει κάποια σημαντικά «εργαλεία» του, όπως ο Φορτούνης και ο Μασούρας.

Για τον άλλοτε διεθνή μεσοεπιθετικό οι εξελίξεις αναμένονται πιο άμεσα, με τη φημολογία να κάνει λόγο για συνάντηση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές εντός των επόμενων ωρών (κατά άλλες επρόκειτο να γίνει το βράδυ της Δευτέρας). Δεδομένα δεν θα τραβήξει για πολύ ακόμα το θέμα.

Από εκεί και πέρα, κάπως έτσι είναι τα δεδομένα και για τον Μασούρα, του οποίου οι πιθανότητες παραμονής έχει αυξηθεί εντυπωσιακά το τελευταίο διάστημα. Από εκεί που έμοιαζε με το ένα πόδι μακριά από τον Ολυμπιακό, τώρα το επικρατέστερο σενάριο είναι να ανανεώσει με την αγαπημένη του ομάδα. Εφόσον δεν σημειωθεί άλλη ανατροπή, οι Πειραιώτες θα κλείσουν δύο εκκρεμότητες, οι οποίες κατά βάση αφορούν τα άκρα της ομάδας.

