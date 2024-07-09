«Eπανέρχεται για Έντσο Ντίας ο Παναθηναϊκός, βρήκε ήδη αντικαταστάτη η Ρίβερ»

Επαναφέρουν το θέμα Έντσο Ντίας και Παναθηναϊκού στην Αργεντινή.

Λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για κρούση του «τριφυλλιού» στη Ρίβερ Πλέιτ για τον 28χρονο αριστερό μπακ, ένα νέο ρεπορτάζ, αυτή τη φορά του ραδιοφωνικού σταθμού του Μπούενος Άιρες, «Radio Continental», αναζωπυρώνει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος, Σεμπάστιαν Σρουρ, αναφέρει ότι οι «πράσινοι» επανέρχονται και μάλιστα με αρκετά πιο... θερμή στάση για τον ακραίο μπακ των «εκατομμυριούχων», τονίζοντας ότι με ένα ποσό κοντά στα δυο εκατ. ευρώ συν ορισμένα μπόνους ο παίκτης μπορεί να γίνει κάτοικος Αθήνας.

Μάλιστα τονίζεται από τον ίδιο δημοσιογράφο, ότι η Ρίβερ έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Έντσο Ντίας, στο πρόσωπο του Ρομάν Βέγκα της Αρχεντίνος Τζούνιορς.

AHORA | @SDM_590



Informa @Sebasrur



"El Panathinaikos vuelve a la carga por Enzo Díaz, si pone un poco más de 2M de dólares por un porcentaje, se lo lleva" pic.twitter.com/kCJnPjeY5Y — Radio Continental AM 590 (@Continental590) July 8, 2024

.#River esta interesado en Roman Vega, lateral izquierdo de Argentinos Juniors. Puede ser central zurdo tambien. Tiene 20 años.

Es posible que salga Enzo Diaz a Grecia. pic.twitter.com/m5ihUNqmwD — Sebastián Srur (@Sebasrur) July 8, 2024

