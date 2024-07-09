Λογαριασμός
«Eπανέρχεται για Έντσο Ντίας ο Παναθηναϊκός, βρήκε ήδη αντικαταστάτη η Ρίβερ»

Δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός επανέρχεται για το θέμα της απόκτησης του 28χρονου αριστερού μπακ, Έντσο Ντίας, τονίζοντας ότι η Ρίβερ έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του  

Enzo Díaz

Επαναφέρουν το θέμα Έντσο Ντίας και Παναθηναϊκού στην Αργεντινή.

Λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για κρούση του «τριφυλλιού» στη Ρίβερ Πλέιτ για τον 28χρονο αριστερό μπακ, ένα νέο ρεπορτάζ, αυτή τη φορά του ραδιοφωνικού σταθμού του Μπούενος Άιρες, «Radio Continental», αναζωπυρώνει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος, Σεμπάστιαν Σρουρ, αναφέρει ότι οι «πράσινοι» επανέρχονται και μάλιστα με αρκετά πιο... θερμή στάση για τον ακραίο μπακ των «εκατομμυριούχων», τονίζοντας ότι με ένα ποσό κοντά στα δυο εκατ. ευρώ συν ορισμένα μπόνους ο παίκτης μπορεί να γίνει κάτοικος Αθήνας.

Μάλιστα τονίζεται από τον ίδιο δημοσιογράφο, ότι η Ρίβερ έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Έντσο Ντίας, στο πρόσωπο του Ρομάν Βέγκα της Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Πηγή: sport-fm.gr

