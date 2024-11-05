Κύπελλο: Στις 4/12 το πρώτο ματς Ατρόμητος-Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα των ρεβάνς

Το αναβληθέν (λόγω της κηδείας του Τζορτζ Μπάλντοκ) πρώτο ματς των «16» του Κυπέλλου ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό ορίστηκε να διεξαχθεί την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, στις 21:30.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των ρεβάνς, πλην εκείνης στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή-Κηφισιά 17:00 (1-1)

Άρης-ΑΕΚ 19:30 (0-1)

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ-Αιγάλεω 15:30 (3-0)

Ολυμπιακός-Athens Kallithea 17:30 (1-0)

Βόλος-ΟΦΗ 19:30 (1-3)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 21:30 (πρώτο παιχνίδι)

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

Asteras AKTOR-Ζάκυνθος 17:00 (2-1)

Πανιώνιος-Πανσερραϊκός 19:30 (0-2)

