Κύπελλο: Στις 4/12 το πρώτο ματς Ατρόμητος-Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα των ρεβάνς

Το αναβληθέν (λόγω της κηδείας του Τζορτζ Μπάλντοκ) πρώτο ματς των «16» του Κυπέλλου ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό ορίστηκε να διεξαχθεί την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, στις 21:30.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των ρεβάνς, πλην εκείνης στο ΟΑΚΑ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου
Παναχαϊκή-Κηφισιά 17:00 (1-1)
Άρης-ΑΕΚ 19:30 (0-1)
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου
ΠΑΟΚ-Αιγάλεω 15:30 (3-0)
Ολυμπιακός-Athens Kallithea 17:30 (1-0)
Βόλος-ΟΦΗ 19:30 (1-3)
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 21:30 (πρώτο παιχνίδι)
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
Asteras AKTOR-Ζάκυνθος 17:00 (2-1)
Πανιώνιος-Πανσερραϊκός 19:30 (0-2)
