Κύπελλο: Στις 4/12 το πρώτο ματς Ατρόμητος-Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα των ρεβάνς

Την Τετάρτη 4/12 στις 21:30 θα διεξαχθεί το πρώτο ματς των «16» του Κυπέλλου ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό. Δείτε το πρόγραμμα των επαναληπτικών, πλην αυτού στο ΟΑΚΑ.

Κύπελλο

Το αναβληθέν (λόγω της κηδείας του Τζορτζ Μπάλντοκ) πρώτο ματς των «16» του Κυπέλλου ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό ορίστηκε να διεξαχθεί την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, στις 21:30.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των ρεβάνς, πλην εκείνης στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου
Παναχαϊκή-Κηφισιά 17:00 (1-1)
Άρης-ΑΕΚ 19:30 (0-1)
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου
ΠΑΟΚ-Αιγάλεω 15:30 (3-0)
Ολυμπιακός-Athens Kallithea 17:30 (1-0)
Βόλος-ΟΦΗ 19:30 (1-3)
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 21:30 (πρώτο παιχνίδι)
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
Asteras AKTOR-Ζάκυνθος 17:00 (2-1)
Πανιώνιος-Πανσερραϊκός 19:30 (0-2)

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κύπελλο Ελλάδας
