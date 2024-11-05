Λογαριασμός
Μπαρτσελόνα: Στο στόχαστρο των «μπλαουγκράνα» ο Μοχάμεντ Σαλάχ

Δημοσιεύματα από την Καταλονία συνδέουν την Μπαρτσελόνα με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι

Μοχάμεντ Σαλάχ

Η Καταλανική «Sport» άναψε φωτιές στους φίλους της Μπαρτσελόνα με ένα δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρει πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι στα μεταγραφικό «μπλοκάκι» της ομάδας.

Το συμβόλαιο του Αιγύπτιου επιθετικού της Λίβερπουλ λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν έχει σκοπό να ανανεώσει με τους «κόκκινους», με αποτέλεσμα το καλοκαίρι να είναι ελεύθερος να υπογράψει όπου επιθυμεί.

Τα πρώτα δημοσιεύματα που έκανα την εμφάνιση τους ανέφεραν πως ο επόμενος προορισμός της καριέρας του θα είναι στη Σαουδική Αραβία, τώρα όμως φαίνεται πως μπαίνει και η Μπαρτσελόνα δυνατά στο παιχνίδι.

Ο Σαλάχ και φέτος υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ πραγματοποιεί άλλη μία φαντασμαγορική σεζόν με εννέα γκολ και επτά ασίστ σε μόλις 15 εμφανίσει

