Παναθηναϊκός: Σενάρια απο το Ισραήλ συνδέουν Μούσα και Καμπενγκέλε με το «τριφύλλι»

Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο, Άρελ Γκίνσμπερ, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τους Μούσα και Καμπενγκέλε για τη νέα σεζόν.

Μφιόντου Καμπενγκέλε

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άρελ Γκίνσμπερ, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στη λίστα του ως βασικό στόχο για την επόμενη σεζόν τον Τζάναν Μούσα, του οποίου το συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Επίσης, αναφέρει πως ψηλά στην ατζέντα των «πράσινων» βρίσκεται και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στην αγορά ως ελεύθερος.

