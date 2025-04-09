Παναθηναϊκός: Σενάρια απο το Ισραήλ συνδέουν Μούσα και Καμπενγκέλε με το «τριφύλλι»

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άρελ Γκίνσμπερ, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στη λίστα του ως βασικό στόχο για την επόμενη σεζόν τον Τζάναν Μούσα, του οποίου το συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Επίσης, αναφέρει πως ψηλά στην ατζέντα των «πράσινων» βρίσκεται και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στην αγορά ως ελεύθερος.

