Ο κύβος ερρίφθη! Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου (20:00) στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ολυμπιακό, θα έχει ξένο διαιτητή.

Η πρόθεση που υπήρχε αρχικά από την ΕΠΟ ήταν το παιχνίδι να διευθυνθεί από Έλληνα ρέφερι, κάτι για το οποίο ενημερώθηκαν στη σημερινή σκέψη οι δύο φιναλίστ.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ με επιστολή της προς την ΕΠΟ και τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ήταν αρνητική στην εν λόγω πρόταση. Οι Κρητικοί ζήτησαν και επίσημα να υπάρξει ξένος διαιτητής στον τελικό του Κυπέλλου, με το αίτημά τους να προκρίνεται, ενώ και ο Ολυμπιακός είναι θετικός με αυτό, όπως ήταν θετικός και με τον ορισμό Έλληνα διαιτητή.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι δύο ομάδες θα πάρουν τουλάχιστον από 22 χιλιάδες εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους.

