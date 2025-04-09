Λογαριασμός
Η Φέγενορντ επενδύει σε 19χρονο Έλληνα επιθετικό

Την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα επιθετικού, Θεόδωρου Δελιανίδη από την Τσβόλε, ανακοίνωσε η Φέγενορντ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο μέχρι το 2027  

Θεόδωρος Δελιανίδης

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα ταλέντα από τη χώρα μας κάνουν το βήμα παραπάνω στην καριέρα τους, κάτι που αποτυπώνεται και από την εξαιρετικό ρόστερ που χτίζει η Εθνική μας ομάδα!

Ένας ανερχόμενος σταρ θα μπορούσε να είναι και ο Θεόδωρος Δελιανίδης, με τον 19χρονο επιθετικό να ανακοινώνεται το απόγευμα της Τετάρτης (09/04) από τη Φέγενορντ!

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, ο οκτώ φορές διεθνής με την U21 της χώρας μας, έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς, αποχώρησε από τις ακαδημίες της Τσβόλε για να ενταχθεί σε εκείνες της ομάδας από το Ρότερνταμ!

Μάλιστα, η Φέγενορντ γνωστοποίησε πως ο Δελιανίδης θα ενταχθεί αρχικώς στην U21 του συλλόγου, υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

«Η μετάβαση σε έναν κορυφαίο σύλλογο όπως η Φέγενορντ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα. Έχω ένα καλό συναίσθημα από τις συζητήσεις που είχα με τον σύλλογο και ανυπομονώ να δείξω τα προσόντα μου στον αγωνιστικό χώρο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο σάιτ του συλλόγου.

