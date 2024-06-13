Παροξυσμός επικράτησε στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR μετά το σπουδαίο «διπλό» μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, με 88-85 και την ισοφάριση των τελικών σε 2-2.

Τι και αν το ματς τελείωσε αργά το βράδυ; Η… κάψα των οπαδών του «τριφυλλιού» να δώσουν το παρόν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και να σπρώξουν την αγαπημένη τους ομάδα στην ολική ανατροπή και την κατάκτηση του φετινού τίτλου!

Τόση που, μέσα στα ξημερώματα οδήγησε στο sold out των εισιτηρίων για την αυριανή αναμέτρηση και παράλληλα στην σχετική, ευχαριστήρια, ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ…

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧 💥#PAOFans, αυτό που καταφέρατε δεν έχει προηγούμενο…



Όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Game 5 απέναντι στον Ολυμπιακό είχαν εξαντληθεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/06) 🤯



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!



LET’S DO IT 💪💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/wqaUS6OWoi — Panathinaikos BC (@paobcgr) June 13, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.