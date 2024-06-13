Λογαριασμός
Εισιτήρια ήταν και… πάνε: Ανακοίνωσε sold out για τον πέμπτο τελικό ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό εξαφανίστηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών

Παναθηναϊκός

Παροξυσμός επικράτησε στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR μετά το σπουδαίο «διπλό» μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, με 88-85 και την ισοφάριση των τελικών σε 2-2.

Τι και αν το ματς τελείωσε αργά το βράδυ; Η… κάψα των οπαδών του «τριφυλλιού» να δώσουν το παρόν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και να σπρώξουν την αγαπημένη τους ομάδα στην ολική ανατροπή και την κατάκτηση του φετινού τίτλου!

Τόση που, μέσα στα ξημερώματα οδήγησε στο sold out των εισιτηρίων για την αυριανή αναμέτρηση και παράλληλα στην σχετική, ευχαριστήρια, ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ…

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
