Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Σπέτσια αναφορικά με την παραχώρηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ συν ένα ποσοστό μεταπώλησης, κάνουν λόγο σήμερα (06/06) στην Ιταλία!



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Il Secolo XIX», το «τριφύλλι» φαίνεται ότι τα βρήκε σε όλα με την ιταλική ομάδα, με την μεταγραφή του Πολωνού τερματοφύλακα να σηματοδοτεί ένα ντόμινο εξελίξεων για αυτήν, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται…



Καθώς τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία της Σπέτσια, συν αυτά που θα… γλιτώσει από το συμβόλαιο του Ντραγκόφσκι, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τις μεταγραφικές της ανάγκες.



Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα καταπιάνεται και με το μέλλον του 26χρονου γκολκίπερ, αναφέροντας ότι το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό θα είναι τριετούς διάρκειας και θα του αποφέρει 900.000 ευρώ τον χρόνο!

🤝 Il riscatto di #Dragowski dal #Panathinaikos è sempre più vicino

💶 Il ricavato può finanziare l'acquisto di uno o due attaccanti

💭 Ecco il piano del club aquilottohttps://t.co/V5viSuiCpg June 7, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.