«Τα βρήκε με Παναθηναϊκό η Σπέτσια για Ντραγκόφσκι στα 2,2 εκατ. και ποσοστό μεταπώλησης»

Ρεπορτάζ στην Ιταλία λέει ότι Παναθηναϊκός και Σπέτσια ήρθον σε συμφωνία έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, που θα λάβει 3ετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 900.000 ευρώ

Ντραγκόφσκι

Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Σπέτσια αναφορικά με την παραχώρηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκιέναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ συν ένα ποσοστό μεταπώλησης, κάνουν λόγο σήμερα (06/06) στην Ιταλία!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Il Secolo XIX», το «τριφύλλι» φαίνεται ότι τα βρήκε σε όλα με την ιταλική ομάδα, με την μεταγραφή του Πολωνού τερματοφύλακα να σηματοδοτεί ένα ντόμινο εξελίξεων για αυτήν, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται…

Καθώς τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία της Σπέτσια, συν αυτά που θα… γλιτώσει από το συμβόλαιο του Ντραγκόφσκι, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τις μεταγραφικές της ανάγκες.

Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα καταπιάνεται και με το μέλλον του 26χρονου γκολκίπερ, αναφέροντας ότι το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό θα είναι τριετούς διάρκειας και θα του αποφέρει 900.000 ευρώ τον χρόνο!

