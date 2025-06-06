Παναθηναϊκός AKTOR: Έξω και πάλι ο Μπράουν

Χωρίς τον Λορέντζο Μπράουν θα παραταχθεί (και) απόψε απέναντι στον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός AKTOR.



Όπως συνέβη και στον δεύτερο τελικό, ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε εκτός των επιλογών του Εργκίν Αταμάν.

Έτσι, δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξάδα ξένων του «τριφυλλιού», η οποία θα αποτελείται απόψε στο ΟΑΚΑ από τους εξής:



Ναν, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο, Γκέιμπριελ και Γιουρτσεβέν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.