Παναθηναϊκός AKTOR: Έξω και πάλι ο Λορέντζο Μπράουν

Εκτός των επιλογών του Εργκίν Αταμάν και για το game 3 έμεινε ο Αμερικανός γκαρντ Λορέντζο Μπράουν  - Η εξάδα των ξένων με τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξω και πάλι ο Μπράουν

Χωρίς τον Λορέντζο Μπράουν θα παραταχθεί (και) απόψε απέναντι στον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Όπως συνέβη και στον δεύτερο τελικό, ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε εκτός των επιλογών του Εργκίν Αταμάν.

Έτσι, δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξάδα ξένων του «τριφυλλιού», η οποία θα αποτελείται απόψε στο ΟΑΚΑ από τους εξής:

Ναν, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο, Γκέιμπριελ και Γιουρτσεβέν.

