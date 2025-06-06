NBA: Ο Κρις Πολ «φωτογράφισε» πως θέλει να πάει στους Λέικερς

Την επιθυμία να βρίσκεται τη νέα σεζόν στο Λος Άντζελες, όπου ζει η οικογένειά του, εξέφρασε ο Κρις Πολ. Ο 40χρονος γκαρντ, που είναι ελεύθερος, δεν έχει πρόθεση να αποσυρθεί ακόμη και ίσως έφτασε η στιγμή να γίνει συμπαίκτης με τον πολύ καλό του φίλο, Λεμπρόν Τζέιμς, στους Λέικερς.



«Δεν θέλω ακόμη να αποσυρθώ. Θέλω να είμαι πιο κοντά στα παιδιά μου, αλλά ακόμη λατρεύω να παίζω μπάσκετ. Σήμερα πάλι ήμουν στις 7 το πρωί στο γυμναστήριο. Ο γιος μου έγινε 16, η κόρη μου είναι 12 και τις τελευταίες έξι σεζόν ζω μακριά τους. Αυτή είναι η... συζήτηση που κάνω με τον εαυτό μου, γιατί θέλω να είμαι κοντά τους πλέον», τόνισε.

Ο Πολ είχε φέτος 8,8 πόντους, 7,4 ασίστ και 3,6 ριμπάουντ παίζοντας σε όλα (και στα 82) παιχνίδια της κανονικής περιόδου με το Σαν Αντόνιο.

"I still love to play basketball and I'm in the gym every day..



