Στο χείλος του γκρεμού ο ΠΑΣ Γιάννινα - Στο κενό οι συζητήσεις με τους νέους επενδυτές

Δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι συζητήσεις που έκαναν τα αδέρφια Χριστοβασίλη με νέους επενδυτές έπεσαν στο κενό και ενημέρωσαν τους ανθρώπους της ομάδας πως δεν θα προχωρήσουν τελικά στην αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.



Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάποιος άλλος κάποιο ενδιαφέρον για τον «Άγιαξ» της Ηπείρου και τα αδέρφια Χριστοβασίλη έχουν κάνει γνωστό πως σκοπεύουν να αποχωρήσουν.

Κάπως έτσι, αν μέχρι το τέλος του μήνα δεν εμφανιστεί κάποιος επενδυτής, τότε ο ΠΑΣ δεν θα συμμετάσχει στην Super League 2, αλλά στις ερασιτεχνικές κατηγορίες.

