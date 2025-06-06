Λογαριασμός
Με την ίδια 12άδα στο Game 3 ο Ολυμπιακός

Με ΜακΚίσικ αλλά χωρίς Βιλντόσα θα παραταχθεί στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός για τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL  

Με την ίδια 12άδα στο Game 3 ο Ολυμπιακός

Με την επιτυχημένη συνταγή του Game 2 θα παραταχθεί και στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα αλλάξει κάτι στην δωδεκάδα, δηλαδή θα διατηρήσει τον ΜακΚίσικ στην εξάδα των ξένων και θα αφήσει εκτός του Βιλντόσα.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Μήτρου-Λονγκ, Λι, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Φαλ, Μιλουτίνοφ.

Πηγή: sport-fm.gr

