Με την ίδια 12άδα στο Game 3 ο Ολυμπιακός

Με την επιτυχημένη συνταγή του Game 2 θα παραταχθεί και στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα αλλάξει κάτι στην δωδεκάδα, δηλαδή θα διατηρήσει τον ΜακΚίσικ στην εξάδα των ξένων και θα αφήσει εκτός του Βιλντόσα.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Μήτρου-Λονγκ, Λι, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Φαλ, Μιλουτίνοφ.
