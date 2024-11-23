Λογαριασμός
Γκουαρδιόλα: «Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια κατάσταση...»

«Τώρα πρέπει να τη ζήσουμε και πρέπει να τη σπάσουμε νικώντας τα επόμενα ματς και ιδιαίτερα το αμέσως επόμενο. Θα επανέλθουμε, θα το κάνουμε», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής

Η Τότεναμ έκανε... φύλλο και φτερό τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να καταγράφει για πρώτη φορά στην καριέρα του τέσσερις συνεχόμενες ήττες.

Μετά την αναμέτρηση, ο Καταλανός τεχνικός παραδέχτηκε πως δεν έχει ξαναβιώσει κάτι τέτοιο στα χρόνια του στους «πολίτες», εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του ότι η ομάδα του θα επανέλθει.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σε οκτώ χρόνια, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια κατάσταση. Τώρα πρέπει να τη ζήσουμε και πρέπει να τη σπάσουμε νικώντας τα επόμενα ματς και ιδιαίτερα το αμέσως επόμενο. Θα επανέλθουμε, θα το κάνουμε».

Πηγή: sport-fm.gr

