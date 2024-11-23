Γκουαρδιόλα: «Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια κατάσταση...»

Η Τότεναμ έκανε... φύλλο και φτερό τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να καταγράφει για πρώτη φορά στην καριέρα του τέσσερις συνεχόμενες ήττες.

Μετά την αναμέτρηση, ο Καταλανός τεχνικός παραδέχτηκε πως δεν έχει ξαναβιώσει κάτι τέτοιο στα χρόνια του στους «πολίτες», εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του ότι η ομάδα του θα επανέλθει.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σε οκτώ χρόνια, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια κατάσταση. Τώρα πρέπει να τη ζήσουμε και πρέπει να τη σπάσουμε νικώντας τα επόμενα ματς και ιδιαίτερα το αμέσως επόμενο. Θα επανέλθουμε, θα το κάνουμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.