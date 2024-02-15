Παναθηναϊκός AKTOR-ΑΕΚ Betsson: Τζάμπολ στο Final-8 με νέο αθηναϊκό ντέρμπι

Η ώρα που θα κριθεί ο πρώτος μεγάλος εγχώριος τίτλος της χρονιάς έφτασε, αφού ξεκινάει το Final-8 του Κυπέλλου, και μάλιστα με αθηναϊκό ντέρμπι.

Παναθηναϊκός AKTOR και AEK Betsson έρχονται αντιμέτωποι στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου (18:00, COSMOTE SPORT 5, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για τα προημιτελικά του τουρνουά, θέλοντας να εξασφαλίσουν μια θέση στην τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαρίου ΠΑΟΚ-Άρης.

Μόλις προ ολίγων ημερών, οι δύο ομάδες έπαιξαν ξανά, για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Οι «πράσινοι» έφυγαν με άνετο «διπλό» από τα Λιόσια (69-89), δείχνοντας πως είναι το μεγάλο φαβορί και ενόψει Κυπέλλου, κόντρα σε μια Ένωση που ακόμη δεν έχει καταφέρει να βρει ένα θετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Ένα νοκ άουτ ματς, ωστόσο, σε ουδέτερο γήπεδο, είναι πάντα διαφορετική ιστορία.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, αρχικά, πηγαίνει στην Κρήτη με μοναδικό στόχο τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε τις δύο τελευταίες σεζόν τα εγχώρια «σκήπτρα» από τον Ολυμπιακό, φέτος όμως δείχνει ανανεωμένος και έχει ήδη κάνει πολλά βήματα προόδου, τα οποία επιθυμεί τώρα να μετουσιώσει και σε έναν τίτλο που θα σημάνει την οριστική επιστροφή του.

Απέναντί τους, οι «πράσινοι» βρίσκουν μια AEK Betsson που μάλλον έχει κάνει βήματα πίσω. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου μετράει 4 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, κινδυνεύει να μείνει εκτός της εξάδας του πρωταθλήματος, ενώ χρειάζεται... ένα θαύμα για να προκριθεί στα προημιτελικά του BCL, έχοντας 3 ήττες σε ισάριθμα ματς στη φάση των «16». Όλα αυτά δείχνουν μεν πως η Ένωση είναι το αουτσάιντερ στο διασταύρωμα, όμως της δίνουν και υψηλό κίνητρο, αφού το Κύπελλο είναι πιθανότατα ο μόνος τίτλος που έχει απομείνει για να διεκδικήσει.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά των δύο ομάδων, για τους «πράσινους» το μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Κώστας Σλούκας. Ο Έλληνας γκαρντ ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή, όμως απουσίασε από τα δύο προηγούμενα ματς της ομάδας με Φενέρ και AEK Betsson, λόγω του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό στον προσαγωγό. Πάντως προπονήθηκε κανονικά την Τετάρτη και θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Φυσικά, ο Εργκίν Αταμάν θα χρειαστεί να κόψει κι έναν από τους 7 ξένους της ομάδας για την αναμέτρηση, με πιθανότερο τον Μπαλτσερόφσκι.

Από πλευράς των «κιτρινόμαυρων», σίγουρα δεν θα αγωνιστεί ο Τζάστιν Τίλμαν, που υπέστη κάταγμα κόπωσης στο αριστερό μετατάρσιο, όπως και ο Δημήτρης Φλιώνης (πρόβλημα στη μέση), ενώ εκτός επτάδας ξένων είναι ο Λάνγκστον Χολ. Πάντως ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, θα επανεμφανιστεί στο Final-8 καθώς ξεπέρασε το κάταγμα στο μετακάρπιο και προπονήθηκε κανονικά την Τετάρτη.

Η διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης θα αποτελείται από Πουρσανίδη, Αγαφιώτη και Κατραχούρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων και τα ζευγαρώματα μέχρι τον τελικό:

Προημιτελικοί

15/2, 18:00 Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ Betsson (1)

15/2, 21:00 ΠΑΟΚ - Άρης (2)

16/2, 18:00 Ολυμπιακός - Περιστέρι bwin (3)

16/2, 21:00 Προμηθέας Πάτρας - Πανιώνιος (4)

Ημιτελικοί (17/2)

18:00 Νικητής 1-Νικητής 2 (5)

21:00 Νικητής 3-Νικητής 4 (6)

Τελικός (18/2)

19:00 Νικητής 5-Νικητής 6

